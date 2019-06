Rareș Bogdan, devaluiri din culise: Sunt negocieri tari! Fara precedent! Este absolut INCREDIBIL!

Europarlamentarul Rareș Bogdan se află la Bruxelles, acolo unde se negociază șefia Comisiei Europene. El susține că sunt negocieri ”tari, fără precedent”, asta pentru că Emmanuel Macron blochează totul și nu permite PPE să-l impună pe Manfred Weber, asta în ciuda faptului că popularii europeni au cele mai multe mandate.

”Negocieri tari. Fara precedent. Macron si Sanchez, adica Franta si Spania blocheaza in acest moment toate negocierile. Cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE, 181 de eurodeputati sunt in spatele lui Manfred Weber, prietenul Romaniei si prietenul meu. Macron a pierdut alegerile in tara sa, insa cu doar 22 de alesi vrea sa controleze un Parlament de 751 de eurodeputati si o Europa intr-o stare complicata. Este absolut INCREDiBIL.”, scrie Rareș Bogdan.