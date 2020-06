Rareș Bogdan, dupa o mare victorie a Romaniei: A fost extrem de greu! Saptamani intregi de negocieri

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține că introducerea României în cadrul Rezoluției care lărgește spațiul Schengen a fost una extrem de dificilă și a fost nevoie de săptămâni întregi de negocieri.

”A fost extrem de greu sa introducem Articolul referitor la Romania in aceasta Rezoluție. Săptămâni in sir de negocieri și discuții in Comisia LIBE din care fac parte in cadrul Parlamentului European și discuții și negocieri ore și zile multe in cadrul Grupului de lucru Schengen din care fac de asemenea parte. Le multumesc colegelor mele din Cabinet, Monica, Calina și Roxana și de asemenea colegului si prietenului Dragos Tudorache (Renew)-RO, Paulo Rangel (PPE) din Portugalia, Roberta Metsola (PPE) din Malta și Evangela MITSOPOULOU (Grecia).”, scrie Rareș Bogdan.