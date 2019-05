Rareș Bogdan este pompierul de serviciu: mesaj pentru Dacian Cioloș, dupa atacul la Iohannis

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, l-a atacat pe Klaus Iohannis și a spus că este un președinte fără soluții. Atacul i-a enervat pe cei de la PNL, care ar fi vrut să vină cu replici pentru cei de la USR-PLUS. Rareș Bogdan, cap de listă al PNL la europarlamentare, acționează ca un pompier de serviciu și transmite un mesaj de împăcare între liderii opoziției.

”UNITI impotriva PSD/Alde!

DOAR IMPREUNA PUTEM REUSI! Nu va lasati divizati de consultanti, consilieri sau sfatuitori de rea credinta. Dusmanul Romaniei este PSD si cu ei ne luptam. Nu va lasati provocati si nici manipulati. Nu putem invinge PSD decat IMPREUNA. Nu e loc de divizare sau reprosuri. Luptam si Castigam. IMPREUNA!

Cred că Dacian Cioloș a avut o scăpare de limbaj. O neclaritate. Mai ales că nu există argumente care să susțină ideea pe care a lansat-o. PreședinteleKlaus Iohannis este primul președinte care are curajul să refuze PSD. Este primul președinte care respinge miniștrii pe motive de incompetență sau incompatibilitate morală. A dovedit că poate face Opoziție eficientă PSD. sesizând Curtea Constituțională în cazul proiectelor sau legilor care afectau statul de drept. Nu a tăcut nici un moment, nu a semnat un pact de coabitare cu social-democrații, nu s-a întâlnit pe ascuns cu Liviu Dragnea și nu a încercat niciun moment să negocieze stabilitatea României. Vi se par suficiente argument? Eu zic că sunt, de aceea mi se pare că Dacian Cioloș a exagerat. Cu atât mai mult cu cat el știe foarte bine ce înseamnă responsabilitatea pe care o are Klaus Iohanis în privința guvernarii României. Președintele a este un jucător aspru, dar corect, care nu face compromisuri, Care merge înainte fără ezitare în apărarea statului de drept. Nu vreau niciun moment să intru într-o polemică cu Dacian Cioloș. Adversarul nostru este PSD și mai sunt multe bătălii de dat. Deci, ii rog pe toti cei care simt pericolul reprezentat de Socialistii lui Dragnea sa se bata cu ei si nu cu altcineva. PSD este pericolul numarul unu pentru aceasta tara! Sa nu uitam totusi cine este dusmanul Romaniei. Din ce am citit in media astazi, am aflat ca doua persoane l-au atacat pe Presedintele Romaniei Klaus Iohannis - Dragnea si Ciolos. Mi se pare cam ciudat totusi. Repet pentru toata lumea, sa fie clar, dusmanul Romaniei oamenilor cinstiti este PSD si aliatii sai, sa incercam sa nu confundam lucrurile. Nu vom castiga niciodata daca suntem divizati! Doar IMPREUNA putem reusi.”, scrie Rareș Bogdan.