Rareș Bogdan explica adevarata miza a anticipatelor: de ce joaca la rupere cei de la PNL

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că liberalii au intrat pe un drum fără întoarcere și unica opțiune este să ajungă la alegeri anticipate, adică la judecata electoratului. El consideră că odată ajunși acolo, liberalii vor obține o majoritate solidă în Parlament și vor putea să își impună mai ușor programul de guvernare.

“Doar așa putem scăpa de PSD, ducând acest partid care a îngenuncheat țara în ultimii 3 ani în fața electoratului. Dacă domnii de acolo susțin că nu se tem de judecata poporului, că au făcut numai bine pentru români, atunci să meargă la judecata populară”, susține prim-vicepreședintele PNL, informează Jurnalistul.ro.

În același timp, acesta este de părere că doar Klaus Iohannis are cheia acestui joc politic. Președintele a găsit mereu soluții, chiar și înfruntând adesea această majoritate toxică din Parlamentul ultimilor ani.” Cred că am intrat pe un drum fără întoarcere. PNL nu mai poate da înapoi, nu mai poate face compromisuri. Avem nevoie de un guvern stabil, care să se bucure de susținerea firească în parlament și care să le poată demonstra românilor de ce este capabil. Un Guvern susținut de maxim două forțe politice în jurul Partidului National Liberal, nu o majoritate complicată , formată din 8 forte politice, cum a fost cea de până acum. PNL are capacitatea în parteneriat cu Președintele României de a moderniza cu adevărat țara prin inițierea și susținerea unor reforme reale pentru această țară, care timp de 7 ani a fost bataia de joc a Stângii socialiste reprezentate de PSD.”, a încheiat Rareș Bogdan.