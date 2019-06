Rareș Bogdan explica de ce a intrat in direct la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea: Va datorez o explicație

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a stârnit un val de nemulțumire, pe rețelele de socializare, după ce a intrat prin telefon la Antena 3, în cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea. Rareș Bogdan susține că el îi consideră un public țintă și pe telespectatorii Antena 3, iar intervenția sa se datorează credinței că oamenii sunt inteligenți, iar în momentul în care le prezenți o altă perspectivă le poți schimba opiniile.

”VĂ DATOREZ O EXPLICAȚIE

Aseară am intrat în direct, de la Cluj, în emisiunea lui Mihai Gâdea. Nu m-am abătut cu nicio virgulă de la ceea ce afirm și am afirmat mereu, a fost un dialog civilizat în care mi-am expus argumentele.

M-am așteptat ca cea mai mare parte a oamenilor care privesc să priceapă ceea ce am spus și în campanie, și ani de-a rândul, în emisiunile pe care le-am realizat: eu nu consider că anumiți români sunt inteligenți deoarece votează cu noi sau au vederi de dreapta, iar alții sunt tâmpiți deoarece au altă opțiune. Oameni buni, de unde atâta intoleranță?

Vă spun argumentul în care cred cel mai tare: pentru cine dorim noi să guvernăm, pentru cele 2,5 milioane de români care au votat PNL, sau pentru toți? Eu nu am mentalitate de clan, chiar mă gândesc că suntem o națiune, iar publicul Antena 3, pe care îl înjurați atât de mult, are altă opțiune! Ce facem, abandonăm ideea de a-l convinge că lucrurile pot fi privite și din alt unghi? Mai ales că aducem argumente, nu ne rezumăm la „ba pe-a mă-tii!”

Cine își imaginează că PNL are în minte exclusiv calcule politice și nu își dorește să livreze o viziune strategică, un plan pentru mai multe generații, pentru toate categoriile sociale, pentru oameni cu atitudini, gânduri diferite, face o eroare!

Oameni buni, faceți 5 minute un exercițiu: ați candidat, ați fost aleși. Ce veți face cu proiectele pe care le aveți? Le veți dedica exclusiv celor care vă iubesc? Ce să facem noi acum, să rezolvăm simplificarea birocrației pentru bani europeni numai pentru cei care votează PNL, să dăm alocații mărite (tot la inițiativa PNL) numai copiilor unor părinți care nu privesc Antena 3? Să condiționăm binele de opțiunea politică? Păi atunci nu am fi exact ca indivizii împotriva cărora luptăm?

A funcționat exercițiul? Excelent! Aștept argumente, oameni buni, m-am obișnuit să vă tratez drept parteneri de discuții, haideți să discutăm cu rațiune!

Aștept răspunsul rațional la această întrebare: abandonăm românii care privesc Antena 3 sau încercăm să le oferim altă perspectivă, să-i ajutăm să ne înțeleagă argumentele?

În ceea ce mă privește, chiar dacă am fost atacat, jignit cum nu ați fost niciunul dintre voi, nu înseamnă că voi renunța la ideea de a-i convinge pe toți românii, nu doar pe unii, că lumea e mai complexă și mai mare decât cea văzută dintr-o singură parte. Vă mulțumesc! Am sa țin cont de tot ce mi-ați scris. Și va multumesc ca va pasa. E important pentru mine.”, scrie Rareș Bogdan.