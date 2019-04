Rareș Bogdan face schița viitorului Guvern: lista partidelor din coaliția condusa de PNL

Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL la europarlamentare, a declarat sâmbătă, la Madrid, la o întâlnire cu românii din diaspora, că viitoarea guvernare va avea PNL ca vioara întâi și că este nevoie de cooptarea USR-PLUS și a PMP.

„Singurul partid care poate fi peste PSD azi este PNL, singurul partid care poate bate PSD. Din momentul ala lucrurile se schimba. Am spus de cand am intrat in politica, am spus clar, in jurul PNL se va construi noua guvernare, iar prioritar va fi sa intre fortele dreptei in frunte cu USR-PLUS și PMP-ul lui Basescu, ca nu putem sa guvernam singuri, nici noi, nici ei. PNL se duce la 30% azi, putem surclasa usor PSD si de asemenea impreuna cu USR-PLUS si PMP putem face majoritae. Am o dorinta personala, nu e poate impartasita de toata lumea, dar eu nu mai vreau sa vad partidul care e de 20 de ani la guvernare”, a declarat Rareș Bogdan.