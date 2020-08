Rareș Bogdan: Gata cu traseismul politic. Daca va continua, il voi ataca pe Orban

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a lansat un atac extrem de dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, anunțând că, dacă PNL va continua să transfere oameni din PSD, va lansa atacuri publice la adresa sa, dar și a altor liberali. ”Îl atenționez public pe Ludovic Orban și pe colegii mei să înceteze cu traseismul. Îi […] The post Rareș Bogdan: Gata cu traseismul politic. Dacă va continua, îl voi ataca pe Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.