Rareș Bogdan il contrazice pe Ludovic Orban in privința alegerilor locale: „Ma indoiesc!”

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie să aibă loc. Bogdan crede că efectele la care s-ar ajunge dacă alegerile ar fi organizate ar pune populația într-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine în contradicție poziția premierului Ludovic Orban, care spunea că este prematur […]