Rareș Bogdan, imagine neașteptata, dupa ce PNL a preluat puterea: de aici a inceput totul

Europarlamentarul Rareș Bogdan nu a uitat de amplele proteste din Piața Victoriei și susține că ascensiunea PNL, dar mai ales căderea PSD se datorează în bună parte oamenilor care au ieșit în stradă.

”De AICI a pornit TOTUL. Va multumim. Nu uitam! Epoca Dragnea s-a incheiat abia azi.

In cateva minute voi fi LIVE pe Digi24. Am tinut mult sa fie de aici. Locul are o simbolistica speciala. Colegii mei, care au depus Juramantul la Palatul Cotroceni, in fata Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, vor ajunge si ei in cladirea in fata careia am protestat IMPREUNA. Unii chiar de mai bine de 1000 de zile. Urmeaza prima sedinta de Guvern in aceasta seara, in prezenta Presedintelui. Maine la 9.00 voi fi la locul meu de munca de la Bruxelles. #rezolvat#ROMANIAnormala”, scrie Rareș Bogdan.