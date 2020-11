Rareș Bogdan lovește la temelia discursului PSD, cu o acțiune din Parlament/ DOCUMENT

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, contrazice discursul liderilor PSD, cei care au solicitat depolitizarea numirii șefilor de spitale. El publică un amendament al PSD, din data de 17 mai, prin intermediul căruia social-democrații solicitau ca autoritățile locale să aibă puterea de a numi sau demite șefii din spitale.

”Se întâmpla in 17 mai. ACESTA este Amendamentul depus de senatorul PSD Serban Nicolae si asumat de grupul PSD, la solicitarea baronilor! Se întâmpla in momentul intrării in prima Stare de Alerta, imediat după expirarea celor 60 de zile (30+30) de Starea de Urgentă. Aceasta era preocuparea celor care acum urla ca doresc sa depolitizeze numirea managerilor de spitale.”, scrie Rareș Bogdan.