Rareș Bogdan nici nu vrea sa auda de un Pact pe Sanatate cu PSD: 'Au furat Romania și și-au batut joc de ea'

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că România are, în acest moment, 1.392 de paturi în secțiile de Terapie Intensivă destinate pacienților infectați cu coronavirus, cu puțin peste 1.000 mai multe decât avea în luna aprilie. Bogdan a mai susținut că infrastructura spitalicească în țara noastră arată rău, dar pentru asta ar trebui să dea niște explicații PSD, care a fost 23 de ani la putere și care, acum patru ani, a promis opt spitale și nu a construit niciunul. Liberalul Rareș Bogdan a mai afirmat că se va opune vehement încheieri unui Pact pe Sănătate cu PSD.

Chiar când era în direct pe B1 TV, Rareș Bogdan l-a sunat pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, pentru a afla câte paturi ATI pentru pacienții COVID-19 are România în acest moment, față de acum șase luni.

„Deci 1.392 de paturi are România azi dotate ATI pentru COVID. E cifra exactă. Avem 240 (la început).

E vorba și de tehnică, de cine operează aceste paturi.

Deci am crescut capacitatea cu 1.070 de paturi din 10 aprilie până în 10 noiembrie”, a declarat Bogdan, pentru B1 TV.

Rareș Bogdan a mai susținut că putem avea o discuție despre motivele pentru care infrastructura spitaicească din România arată atât de rău și mai ales de ce PSD a promis opt spitale regionale și nu a făcut niciunul.

Vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca şi al Universităţii Oxford declanşează o reacţie puternică a sistemului imunitar în cazul vârstnicilor

„În ultimele zece zile au mai fost introduse în sistem 270 de paturi la ATI. Presiunea pe București e uriașă. (...) E o chestiune de presiune fantastică pe sistemul de sănătate din București, pe infrastructura spitalicească. Nu trebuie să ne ferim să spunem că foarte mulți dintre cei care se infectează sau care au părinți, rude mai în vârstă sau cu alte afecțiuni se gândesc serios unde să-și ducă oamenii. Sigur că se gândesc să-i ducă la Iași, Cluj, Timșoara sau la București. Dar nu sunt locuri pentru toată lumea și atunci e o presiune care crește pe aceste spitale pe centrele universitare.

Dar putem purta o discuție de ce infrastructura spitalicească în România arată atât de rău, de ce PSD, care a fost 23 de ani la putere, care a promis 8 spitale acum 4 ani, n-a făcut nici măcar unul”, a mai afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Bogdan a respins apoi categoric ideea ca PNL să semneze Pactul pentru Sănătate propus de PSD.

Daniel Dăianu: În 2021 trebuie să înceapă corecția macroenomică

„Pact cu cei din PSD eu mă voi opune vehement! Eu nu vreau niciun pact cu PSD, pentru că au furat România și și-au bătut joc de ea”, a insistat liberalul.

Europarlamentarul liberal a mai declarat că înțelege nemulțumirea unora legală de restricțiile de circulație, deoarece și el este adeptul ”libertății absolute”, dar și acești oameni trebuie să înțeleagă faptul că trecem printr-o situație absolut excepțională.

„Situația a fost ținută sub control tocmai datorită faptului că Guvernul a venit cu măsuri restrictive. Mie-mi pare rău, că nu-mi plac măsurile restrictive, sunt un om al libertății absolute, dar vă spun cu sinceritate că fără aceste măsuri, nu am fi putut gestiona această situație.

Am fost în Italia, Austria, Belgia și în Paris. Parisul cred că doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în scrierile lui Hemingway mai arăta în felul în care arăta acum o săptămână, sâmbăta.

Oameni buni, eu știu că nu ne place ce se întâmplă, știu că am vrea să mergem la restaurant, la piață, eu știu că am vrea să stăm seara până târziu, dar trebuie să înțelegem că situația la nivel global...

Singurul reproș pe care eu îl fac e că nu arătăm că... Italienii, care sunt o plăcere a vieții, după 18.00 nu mănâncă decât acasă, pentru că totul e închis. E caz unic în istoria Italiei. (...) În Austria, cancelarul Sebatian Kurz a închis Viena complet și Austria, toate restaurantele, cafenelele, toate magazinele sunt închise. Nu mai ai decât magazinele alimentare și farmaciile.

În România nu am luat asemenea măsuri”, a mai declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.