Rareș Bogdan nu vrea sa fie premier din toamna, il lasa tot pe Ludovic Orban

Rareş Bogdan a afirmat, miercuri, la emisiunea „Marius Tucă Show", că după 6 decembrie, când vor fi alegerile parlamentare, PNL va guverna tot cu Ludovic Orban premier. Prim vicepreşedintele PNL a respins varianta ca el să fie alternativa de prim-ministru la Ludovic Orban. „Orban cunoaște România din multiple zone. A fost peste așteptările multora. Omul […]