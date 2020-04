Rareș Bogdan: O imbecilitate cine a decis sa trimita muncitori romani in Germania și Italia. Ponta il susține. Orban și Iohannis incurajeaza plecarea romanilor la munca in strainatate

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri înapoi în străinătate este o ”imbecilitate” și consideră că aceștia ar trebui păstrați în țară să muncească în agricultura din România. În aceeași notă decizia este criticată și de liderul Pro România, Victor Ponta. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din The post Rareș Bogdan: O imbecilitate cine a decis să trimită muncitori români în Germania și Italia. Ponta îl susține. Orban și Iohannis încurajează plecarea românilor la muncă în străinătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.