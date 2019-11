Rareș Bogdan, prima reacție dupa apelul lansat de Dancila: 'Noi stam intre oameni'. Ce spune despre declarația liderului PSD cu privire la 10 august

Europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat vineri după scrisoare deschisă adresată de Viorica Dăncilă lui Klaus Iohannis, precizând că președintele participă, de la ora 17.00, la o întâlnire cu alegătorii din Bacău, după ce joi a fost la Galaţi. Liderul PNL a comentat și declarația lui Dăncilă cu privire la lovitură de stat din 10 august.

„Surprizele vor fi unele plăcute pentru românii din Bacău, spre exemplu, pentru că ne aflăm în drum spre Bacău. (...) Vorbeam aici de lebăde negre, de dezbatere. Am înțeles că dna Dăncilă ne-a transmis o scrisoare de amor, după ce ieri a recunoscut o lovitură de stat, a aflat și ea că nu a fost o lovitură de stat. A fost o mare recunoaștere a doamnei Dăncilă, în sfârșit, cu privire la 10 august. Am fost în Maramureș în această campanie dintre cele două tururi, am fost în Bistrița, am fost în Prahova, am fost la Galați ieri (...) noi ne întâlnim cu cetățenii. Dna Dăncilă stă între patru pereți pentru că nu are nici ce să le spună cetățenilor și îi este și frică să dialogheze cu românii. Noi stăm între oameni”, a spus Rareș Bogdan, într-o intervenție telefonică la Antena3.

Președintele PSD, Viorică Dăncilă, s-a răzgândit în privința protestului diasporei din 10 august 2018, reprimat brutal de forțele de ordine.

„Am văzut acum că nu a fost o lovitură de stat”, a spus Dăncilă joi într-o conferință de presă.