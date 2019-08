Rareș Bogdan PROFEȚEȘTE: categoric Klaus Iohannis o va respinge pe Dana Girbovan

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține că președintele Klaus Iohannis o va respinge pe Dana Gîrbovan, nominalizată pentru funcția de ministru al Justiției.

”Sunt absolut convins că domnul președinte NU o va accepta pe Dana Gârbovan în fruntea Ministerului Justiției. Așa cum i-a respins pe Nicolicea, Olguța, Drăghici, Brăiloiu etc, așa cred că va proceda și acum. Sunt convins ca nici Valeva si nici Iancu nu vor ajunge ministru al Educatiei, respectiv vicepremier. Sa nu uităm cine e Gârbovan! Propunerea lui Dăncilă e făcută la mișto, nu? A propos, bănuiesc că discursul doamnei PM, lansată la apă pe „Eye of the tiger”, e scris de consilierii lui Dragnea. Atâtea minciuni pe minut n-am mai auzit decât în vremurile de glorie ale fostului stăpân al PSD. Acuzațiile la adresa președintelui României sunt atât de ridicole încât, dacă discursul n-a fost scris de Dragnea, cred că sunt tot la mișto. Sau oamenii ăștia îi cred pe români foarte proști. Chiar și pe votanții lor. Mă, uitați-vă la ce a pățit Tăriceanu! Vreți să cădeți sub 10%? Spor!”, scrie Rareș Bogdan.