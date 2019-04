Rareș Bogdan publica o scrisoare a unei eleve de 17 ani catre Liviu Dragnea: 'Nu va mai bateți joc!'

Capul de listă al PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, susține că a primit o scrisoare din partea unei tinere de 17 ani, care încearcă să îi transmită un mesaj lui Liviu Dragnea. Pentru a-i facilita accesul către liderul PSD, Rareș Bogdan a publicat această scrisoare, prin care tânăra îi cere lui Liviu Dragnea să înțeleagă că are o mare putere de a face lucrurile să se miște în România și ar putea face asta, dacă nu ar fi atât de preocupat de problemele sale din justiție.

Citește și: Tudorel Toader relatează ce a discutat cu Viorica Dăncilă: La remaniere voința premierului este decisivă

”SCRISOAREA DE LA MIEZUL NOPȚII - îi aparține unei tinere de 17 ani care i-a scris câteva cuvinte șefului PSD, cuvinte pe care mi le-a trimis și mie. (Nu-i dau numele fără acordul ei). Un apel emoționant!

Buna seara, domnule Liviu! Poate ca nu o sa citiți acest mesaj, dar măcar ma asigur ca va ajunge unde trebuie.

Aș vrea sa va rog din suflet macar sa încercați sa aveți grija de tara asta, sa va opriți din a va bate joc de ea și sa nu ii mai faceti rau, pentru ca nimeni nu merita asta din cauza tuturor parlamentarilor care sunt puși acolo efectiv degeaba, ma corectez: sunt puși sa dea legi in asa fel încât sa scape ei de dosare, să înrăutățească lucrurile și să fure, sa fure tot ce a avut și încă mai are tara asta de la strămoșii noștri. Nu, nu sunt influențată de absolut nimeni, sunt doar trezita la realitate, ca aproape toată România, de altfel. Și da, urmăresc știri de pe toate posturile (inclusiv A3), dar tot îmi mențin PĂREREA MEA de cetățean al României. Chiar dacă am 17 ani și credeți ca nu ma interesează politica și neînțelegerile dintre partide și parlamentari, va înșelați. Poate ca nu ar trebui sa ma bag eu și sa va scriu acest mesaj, dar sincer chiar nu ma mai pot abține. Nu va cunosc personal și nici nu mi-as dori, dar va implor sa va gândiți la noi, generația “smartphone”, sau cei “analfabeți cu diploma”, care au adus și aduc in continuare rezultate foarte bune la diferite concursuri, chiar dacă acele rezultate sunt datorită elevilor, parinitilor și profesorilor meditatori - parca sistemul de învățământ era GRATUIT. Nu va mai gândiți la cum sa va fie dumneavoastră bine, ci încercați un minut sa va gândiți si la viitorul nostru care, la cum vad tara in momentul asta, nu cred ca o sa fie aici ceva din care poți trai, dar vorba aia, “Speranța moare ultima”... Și asa plecam toti din tara, studiem acolo, muncim pentru altii, astfel alegându-se praful de Romania și de bogățiile acesteia. Și as vrea sa mai zic un singur lucru: Încercați să lăsați in pace, in liniște si in armonie această țara. Sper ca ați citit și ați înțeles ceva din acest mesaj, chiar dacă nu va interesează părerea romanilor.

Seară bună, fără sa va gândiți cum să amânați procesul...”, se arată în scrisoarea publicată de Rareș Bogdan.