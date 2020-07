Rareș Bogdan RECLAMA Grecia la Comisia Europeana, dupa ce a TACUT cand romanii erau UMILIȚI la fel in Romania

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunță că reclamă Grecia la Comisia Europeană pentru că românii așteaptă la cozi kilometrice să meargă în concedii. Românii au avut parte de același tratament și în propria țară, chiar sub guvernul PNL, însă Rareș Bogdan nu s-a revoltat. Mai mult, românii sunt testați de greci din cauza raportărilor GCS privind cazurile de infectări cu coronavirus, deși sigura româncă infectată depistată de greci nu venea din România, ci din Germania.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Blue Air a depus actele pentru intrarea în insolvență: compania VA CONCEDIA angajați fără să le achite salarii compensatorii

"Am ajuns la Bruxelles și ma voi adresa chiar astăzi Comisiei Europene și voi cere să oprească tratamentul inuman la care sunt supuși românii la frontierele grecești! Cum este posibil așa ceva? Peste 500 de mii de români tranzitează anual granițele Greciei, iar turiștii noștri pe zona estivala sau culturală aduc acestei țări încasări de 1 miliard de euro în câteva luni! Coada in aceasta dimineața a depășit 10 km și s-a inaintat și continua sa se înainteze extrem de greu la Vama KULATA, poarta de intrare in Elada lui Homer, Sofocle, Platon și Aristotel. Este inadmisibil să supui copii la testul COVID, să terorizezi oamenii, să-i sperii, să-i tratezi ca și când ar fi ciumați! Sa blochezi ore in sir 20 de copii sub 10 ani in avion sau intr-un spatiu închis si impropriu pe Aeroporturile din Heraklion și Atena. Unde este libera circulație din UE? Este adevărat că doar românii sunt supuși testului COVID? Ce-i cu discriminarea asta? Voi adresa de asemenea o interpelare in cadrul celui mai mare Grup politic din PE. Mă aștept ca premierul Kyriakos Mitsotakis să ia măsuri, iar calvarul să înceteze, iar ambasadorul grec la Bucuresti sa fie chemat in Centrala MAE pentru a da explicații. Romanii NU sunt cetățeni de rang 2. Gata cu capul plecat, Romania trebuie sa stea in Primul RÂND in Europa. Suntem o forța și umilința trebuie sa înceteze pentru totdeauna", scrie Rareș Bogdan pe Facebook.