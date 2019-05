Rareș Bogdan, replica EXPLOZIVA pentru Liviu Dragnea: intrebare cheie pentru liderul PSD

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat o imagine cu Rareș Bogdan și Angela Merkel susținând că liberalul s-a închinat în fața cancelarului german. În replică, Rareș Bogdan îl întreabă pe Liviu Dragnea cine este mai câștigat, el care se poartă respectuos și prietenește cu Angela Merkel sau el care este respins brutal de liderii socialiștilor europeni.

”Dragnea e leu in Romania, pazit de jandarmi. Cand iese din tara umbla cu caciula in mana si cu banii in buzunar, poate-poate il baga cineva in seama. Eu fac parte din familia politica a popularilor europeni, la fel cu doamna Merkel. Intre liberalii romani si doamna Merkel exista respect reciproc si exista civilizatie si bun simt. Dragnea este sluga in fata lui Timmermans, isi pune partidul sa-l sustina, iar lui Timmermans ii e rusine sa fie vazut cu Dragnea. Cine arata mai rau? Eu, care sunt respectuos cu doamna Merkel, chiar galant, ca orice roman si european educat, doamna Merkel la randul domniei sale este respectuoasa cu noi, sau Dragnea, care e umil in fata lui Timmermans, care il scuipa in cap si nu il invita nici macar la intalnirea socialistilor din ziua Summit-ului de la Sibiu?

Stiu ca ii doare rau ca m-am salutat cu cordialitate si respect cu Doamna de Fier a Europei. Stiu ca ii doare rau ca am schimbat cateva cuvinte cu distinsa Doamna Cancelar a Germaniei. Stiu ca ei nu inteleg ca respectul aratat unei Doamne, in cazul acesta pe nume Angela Merkel, este chiar mai important decat modul de a saluta un prim ministru al unui stat prieten si aliat. Mai stiu insa ca Dragnea si ai sai sunt disperati si se tem exact de cei care ii pot bate rau in alegeri.

PS Am incercat sa explic aici pentru oamenii frumosi, liberi, educati, civilizati si cultivati, care vor intelege exact ceea ce grobienii, arogantii, impertinentii si badaranii grupati in mintea si in jurul lui Dragnea nu vor intelege niciodata.”, scrie Rareș Bogdan.