Rares Bogdan a devenit prim-vicepresedinte al PNL

Consiliul National al PNL aproba, joi, desemnarea lui Rares Bogdan intr-o functie de prim-vicepresedinte al partidului. Liderul PNL Ludovic Orban a spus ca este „o promovare la exceptional" pentru „rezultate exceptionale". Rares Bogdan le-a cerut liberalilor sa nu primeasca pesedisti in partid. „Nu aveti ce sa vorbiti cu ei, zdrobiti-i in alegeri, nu ii aduceti in casa noastra!", a spus el. „Trebuie sa recunosc ca e o promovare la exceptional. Sunt multi colegi cu state vechi, care au dus batalii si care ar fi putut candida. Am ales sa facem aceasta propunere pentru ca promovarile exceptionale se fac dupa rezultate exceptionale", a spus Ludovic Orban.