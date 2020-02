Rares Bogdan, catre ministri: Sa faceti rugaciuni in fiecare zi in sanatatea lui Ludovic Orban!

Europarlamentarul Rares Bogdan le-a transmis, duminica, la Consiliul National al PNL, colegilor sai membri ai Cabinetului Ludovic Orban mai multe mesaje, spunandu-le ca asteapta ca in campaniile care urmeaza sa se implice si sa inteleaga ca ceilalti nu trebuie sa dea explciatii pentru ce fac ministrii. "Trebuie sa intelegeti ca nu sunteti singuri acolo si ca fara primarii, deputatii, europarlamentarii si liderii partidului nu reprezentati foarte mult. (...) Sa faceti rugaciuni in fiecare zi in ...