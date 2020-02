Rares Bogdan il avertizeaza pe Mihai Chirica: 'Decizia nu e luata. Ce a aparut despre mafia imobiliara, posibil potential de explozie'

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, susţine că sunt argumente pro şi contra candidaturii primarului din Iaşi, Mihai Chirica, din partea PNL, dar că trebuie luate în considerare şi dezvăluirile cu "potenţial de explozie“ despre Chirica.

Rareş Bogdan a declarat, într-o intervenţie la Radio Iaşi, că nu există încă o decizie privind candidatura lui Mihai Chirica din partea PNL la Primăria Iaşi şi că va exista un vot în Biroul Permanent Naţional al partidului pe această temă, informează news.ro.

"Aseară (joi seară – n.r.) am stat cu Ludovic Orban două ore în biroul său de la Guvern. Deci, decizia în ceea ce-l priveşte pe domnul Chirica nu este luată, va fi o decizie colectivă, va fi un vot în BPN unde, dacă domnul Chirica în urma sondajelor de opinie stă foarte bine şi colegii mei vor prezenta argumente pro şi contra intrării domniei sale în partid, cu siguranţă va exista un vot, un vot care-l va putea aduce pe domnul Chirica în partid, dacă îşi exprimă şi dorinţa de a veni, sau îl va respinge chiar dacă domnia sa stă bine în sondaje. Deci cred că ne grăbim în momentul în care vorbim despre candidatul la Primăria Iaşi, Chirica”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan.

El a precizat că Iaşiul şi Constanţa sunt două borne importante pentru PNL şi că partidul va susţinea cea mai bună soluţie pentru a "înfige steagul“ în cele două primării.

"Interesul PNL este ca alături de Cluj, Oradea, Braşov, Sibiu, Alba Iulia, Deva şi Timişoara, Arad să avem câştigat şi municipiul Iaşi şi municipiul Constanţa. Sunt două dintre bornele noastre pentru aceste alegeri locale. Vom face tot ce ne stă în putinţă, vom susţine cea mai bună soluţie pentru ca PNL să înfigă steagul la Primăria din Iaşi şi la Primăria din Constanţa. Sunt două puncte nodale, două pariuri pentru noi“, a spus Rareş Bogdan.

Referitor la Mihai Chirica, Rareş Bogdan a spus că edilul Iaşiului a fost primul om din PSD care a avut curajul să se delimiteze în 2017 de conducerea partidului şi că acest lucru a creat la momentul respectiv un adevărat cutremur în PSD.

Totodată, Rareş Bogdan a amintit şi că Mihai Chirica l-a susţinut pe Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale. Pe de altă parte, Rareş Bogdan a recunoscut că Mihai Chirica are şi vulnerabilităţi.

"Eu sunt un om extrem de atent şi am mare încredere în presă. Cunosc presa din Iaşi, o urmăresc cu mare atenţie, am încredere în investigaţiile de acolo, am încredere în colegul şi prietenul meu Marius Bodea (liderul filialei municipale PNL Iaşi – n.r.) şi consider că tot ceea ce a apărut în ultimul timp despre domnul Chirica şi mafia imobiliară trebuie luate în considerare ca posibil potenţial de explozie în următoarea perioadă, în ceea ce priveşte viitorul primar al municipiului Iaşi. Deci noi suntem persoane raţionale. Decizia nu este luată”, a adăugat Rareş Bogdan.

