Rares Bogdan isi dezamageste fanii: 'Nu ma intereseaza sa candidez la Primaria Generala. Scurt și clar. Am alte prioritați'

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, îşi dezamăgeşte fanii cu un anunţ publicat pe Facebook. După o serie de critici la adresa Gabrielei Firea şi chiar la adresa consilierilor generali PNL, europarlamentarul anunţă că nu intenţionează să candideze la Primăria Capitalei.

"Să nu uităm de unde am plecat! Bucureștenii nu au apă caldă și căldură

Ca lucrurile să fie foarte clare: NU mă interesează să candidez la Primăria Generală! Eu am atras atenția că în București există o problemă de 3 săptămâni. Bucureștenii nu au căldură în casă și nu au apă caldă – condiții normale într-o lume civilizată. Observ că unii încearcă să o scoată pe Firea, care conduce Primăria, de sub tirul acuzațiilor firești ale unui om conștient de gravitatea situației, încearcă să mute cu posibile candidaturi sau nu știu ce conflict sau reproșuri în interiorul PNL. Să fie clar: nu PNL guvernează Capitala, nu PNL are primarii de sector, nu PNL a dat primarul general al Capitalei!

Subiectul apei calde și al căldurii din București există și este imputabil direct primarului general, Gabriela Firea. Faptul că vorbesc și atrag atenția că situația a devenit mai mult decât gravă nu ține de dorința mea de a candida la ceva. Voi vorbi despre multe alte lucruri din multiple orașe, despre multe alte lucruri din alte instituții ale statului, din multiple domenii, dar asta nu înseamnă că vreau să ajung șef pe undeva. Eu sunt europarlamentar. Sunt șeful Delegației PPE România în Parlamentul European și sunt prim-vicepreședintele PNL. Nu am nevoie de alte funcții. În schimb, le cer tuturor să știe că înainte de orice, funcția de cetățean al țării numite România și de cetățean al Bucureștiului, în cazul meu, sunt mai importante decât orice altă poziție. Asta pentru a anula orice speculație. Nu mă interesează să candidez la Primăria Generală. Scurt și clar. Am alte priorități", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Anterior, Rareş Bogdan a fost contrat de Ciprian Ciucu, consilier general al PNL, unul dintre liberalii care doresc să candideze la Primăria Capitalei, după ce europarlamentarul a acuzat toţi consilierii generali de lipsă de acţiune în cazul avariilor la reţeaua de temoficare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că, în noaptea de marţi spre miercuri, va fi reluată livrarea agentului termic către locuitorii care sunt racordaţi la CET Grozăveşti, unde a apărut în ultimele două zile o avarie. "Începând din această seară, şi avaria pe care a avut-o CET Grozăveşti care aparţine ELCEN, deci Ministerului Energiei, va fi finalizată, astfel încât, începând din această noapte, nu vor mai fi probleme cu livrarea agentului termic în Capitală”, a afirmat primarul general al Capitalei.