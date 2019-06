Rares Bogdan, lamuriri in direct: "Vrem sa ajungem mai devreme la guvernare"

Rares Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rares Bogdan explica in direct, in aceasta seara la Antena 3, ce sanse are motiunea de cenzura si care este planul PNL pentru urmatoarea perioada. Iata principalele declaratii ale lui Rares Bogdan: De ce vrea PNL la guvernare atat de repede? - Partidul National Liberal, pe care il reprezint, este un partid care a spus clar ca vrea sa isi asume guvernarea. Maine vor fi prezenti la vot cei 94 de parlamentari la PNL. Nu va lipsi nimeni, nici daca va fi in perfuzii. - PNL si partidele dreptei sunt obligate de votul romanilor sa rastoarne guvernarea. Oamenii nu ne-au votat acum pentru a veni la guvernare peste un an si jumatate. - UDMR a semnat si vor participa maine la votul motiunii, conform promisiunil ...