Rares Bogdan: Ludovic Orban nu are motiv sa isi dea demisia. PNL nu va vota impotriva propriului Guvern

Europarlamentarul Rares Bogdan spune ca premierul Ludovic Orban nu are niciun motiv sa-si dea demisia in cazul in care nu trece motiunea de cenzura pe care PSD o va depune dupa asumarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. El sustine ca PNL nu va vota impotriva propriului guvern la motiunea respectiva.