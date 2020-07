Rares Bogdan, nemultumit de negocierile cu USR, insista in PNL pentru sustinerea lui Dan Cristian Popescu: Sunt in favoarea unei aliante care sa includa si PMP

Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca PNL a facut destul de multe concesii in negocierile cu USR-PLUS pentru candidatii la primariile de sector din Bucuresti. El enumera faptul ca liberalii au renuntat la a avea candidati in patru sectoare si se declara in favoarea unei aliante care sa includa si PMP, avertizand ca, in cazul in care ar candida si Traian Basescu, despre care afirma ca acum ar avea in sondaje o cota de 17-18%, voturile s-ar faramita. El avertizeaza USR ca daca nu ajung ...