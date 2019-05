Raspuns dur dat de USLIP Iasi la noile propuneri ale Ecaterinei Andronescu

Laviniu Lacusta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); USLIP Iasi, ofera un raspuns dur la ultimele modificari pe care ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, vrea sa le faca in invatamantul din Romania. Intr-un comunicat, USLIP critica deciziile pe care ministrul Educatiei vrea sa le ia. '' In urma consultǎrii draftului elaborat si transmis de cǎtre MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE in toate unitǎtile de invǎtǎmȃnt din Romȃnia, am desprins urmǎtoarele concluzii: In primul rȃnd considerǎm cǎ forma de dezbatere a acestui material este una nepotrivitǎ, iar indicatiile date pentru organizarea acestor consultǎri sunt chiar jignitoare! Citǎm din material: „Organizarea clasei in formǎ de semicerc, iar dacǎ este posibilitatea de ceai, gustǎr ...