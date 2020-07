Raspunsul PSD pentru Ponta: Firea va caștiga și fara Pro Romania

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat miercuri, după ședința conducerii centrale interimare a partidului și în contextul în care liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat că formațiunea sa va avea candidat propriu la Primăria Capitalei, că social-democrații speră să se ajungă la o alianță PSD-Pro România dar că oricum candidatul PSD, Gabriela Firea, va câștiga un nou mandat.

„Singurul lucru pe care il vedem, si este un pic discordant cu afirmatiile dlui Ponta de pana acum, care dorea o stanga unita si puternica, dumnealui nu a decis in nume propriu sa candideze la Primaria Capitalei, lucrurile sunt in plina desfasurare. Stim cu totii ca o perioada electorala e o perioada de negocieri intense, vedem ca pe partea dreapta si dl Basescu se pregateste sa candideze. Lucrurile nu sunt inchise, speram sa ajungem la o strategie comuna cu dl Ponta astfel incat stanga sa nu fie divizata la nivelul Capitalei. Dar chiar si asa suntem foarte increzatori, tinand cont de ce se vede in sondajele de opinie si modul cum se raporteaza bucurestenii la realizarile dnei Firea, suntem convinsi ca dna Firea va castiga un nou mandat”, a spus Lucian Romașcanu.

