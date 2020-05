Raspunsuri la intrebari privind comportamentul in starea de alerta. DOCUMENT

Guvernul României și Departamentul pentru Situații de Urgență informează printr-un document de tip Q&A (întrebări și răspunsuri) cum trebuie să trăim starea de alertă și ce putem face în această perioadă. Autoritățile supun atenției diferite cazuri ipotetice, răspunzând astfel unor întrebări frecvente referitoare la diverse situații des întâlnite în starea de alertă, care impune anumite […] The post Răspunsuri la întrebări privind comportamentul în starea de alertă. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.