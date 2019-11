Rastunare de situație in cazul lui Catalin Radulescu: Poliția Rutiera anunța ca NU a trecut pe roșu și n-a primit amenda

Deputatul Cătălin Rădulescu nu a trecut pe culoarea roșie a semaforului, nici pe galben, fiind de fapt oprit la un control de rutină în zona Pieței Victoria din Capitală, precizează purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere a Capitalei, Claudiu Costea.

"La data de 13.11.2019, in jurul orei 23.47, doi polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere aflati in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona Piața Victoriei, au oprit pentru control un conducator auto, căruia i-au solicitat documentele, însă inițial nu s-a conformat dispoziției polițistilor motivând ca in punctul de control se afla un jurnalist, astfel ca s-a deplasat câțiva metri după care s-a oprit pe partea dreapta unde a inmanat polițiștilor documentele prevăzute de lege", a transmis purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere a Capitalei, Claudiu Costea.

Polițiștii l-au testat pe Cătălin Rădulescu și cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

"Având in vedere ca in urma controlului efectuat nu au fost constatate contravenții la regimul circulației pe drumurile publice fata de conducatorul auto nu a fost dispusa nicio măsura legală", a mai spus Claudiu Costea.