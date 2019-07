Rastunare de situație in SUA - Un miliardar, fost prieten al lui Trump, arestat pentru trafic sexual cu minore

Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost arestat sâmbătă noapte și pus sub acuzare pentru trafic sexual cu minore, relatează CNN potrivit stirileprotv.ro.

Răstunare de situație în cazul miliardarului din New York, asupra căruia planează de ani de zile suspiciuni că a abuzat zeci de minore. Jeffrey Epstein a fost arestat sâmbătă noapte în New York și se află în custodia poliției federale. Potrivit CNN, luni va apărea în fața unui tribunal federal din New York.

Jeffrey Epstein a mai fost acuzat de trafic sexual și în urmă cu 10 de ani, dar a evitat o condamnare majoră căzând la o înțelegere, asupru criticată, cu procurorii federali din Miami, potrivit New York Times.

Acuzațiile rececente, cuprinse într-un document care nu este public, implică presupuse infracțiuni de trafic sexual comise între 2002 și 2005, potrivit unor surse din domendiul justiției citate de CNN. Potrivit documentului, infracțiunile ar fi fost comise în New York și Palm Beach, Florida.



Pedepsit cu 13 luni de închisoare pentru solicitare de sex de la o minoră

Jeffrey Epstein a pledat vinovat în 2008 pentru o acuzație mai mică - solicitare de sex de la o minoră - a fost găsit vinovat şi pedepsit cu 13 luni de închisoare, fiind obligat să se înregistreze ca infractor sexual. Înțelegerea pe care a avut-o cu procurorii îi permitea să iasă din detenție 6 zile pe săptămână pentru a merge la birou, scrie New York Times.

Înainte de înțelegerea cu procurorii din Florida, Epstein era prieten cu actualul lider de la Casa Albă Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton și Prințul Andrew, Duce de York.

Cum a obținut Jeffrey Epstein înțelegerea vieții sale cu procuorii din Miami

În noiembrie anul trecut, publicația Miami Herald a scris că atunci când Alexander Acosta, actualul ministru al Muncii din administrația Trump, era procuror în Florida i-a oferit lui Epstein ”afacerea vieții sale”.

Potrivit sursei citate, în 2008 Acosta l-a ajutat pe miliardarul cu legături politice să scape de consecințe majore, deși o investigație federală a identificat 36 de victime minore.

Investigație: Epstein a plătit zeci de minore, de 14 și 15 ani, pentru masaje și sex

Investigația din Florida a scos la iveală că Epstein a plătit zeci de minore, de 14 și 15 ani, să-i facă masaje, în timp ce era dezbrăcat, care duceau adesea la masturbare, sex oral, și în cel puțin un caz - viol.

Multe dintre aceste fete erau minore care au fugit de acasă sau erau date în plasament. Epstein le cerea să recruteze alte fete pe care să le aducă în locuințele sale. Faptele s-ar fi petrecut între 1999 și 2005.

Într-o declarație pentru FBI, în 2007, una dintre fete a povestit că a început să-l viziteze pe miliardar de la vârsta de 15 ani și îi făcea masaje - goală sau în lenjerie intimă - pentru 200 de dolari fiecare.

Cu timpul, întâlnirile au devenit din ce în ce mai sexuale iar Epstein i-a cerut să racoleze și alte fete care au ajuns să lucreze cu ea la un club de striptease din Miami.