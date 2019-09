RASTURNARE DE SITUAȚIE: Dancila o FELICITA pe Kovesi și spune ca nu e clar cum a votat ambasadorul Romaniei

Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca inca nu este clar cum a votat reprezentantul Romaniei in cazul numirii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european, dupa ce cateva ore mai devreme a zis ca a votat contra.

„Este un vot majoritar, din 22 au fost 17 voturi pentru. Majoritatea trebuie respectata”, a zis premierul. Intrebată cu cum a votat reprezentantul României la UE, ambasadorul Luminiţa Odobescu, Dancila a zis: 'Este o informatie inca neverificata. Vom vedea apoi cum a votat. Nu am reusit inca sa vorbesc cu ea. Nu stiu daca a discutat (Odobescu, n.red.) cu Iohannis'. La Radio Europa Liberala, Dancila spusese in urma cu cateva ore, intrebata cum a votat Odobescu: "Aşa cum am spus, împotrivă".

Intrebata daca o sa o felicite pe Kovesi, Dancila a zis joi: `Felicit orice om care obtine un rezultat'. 'Sper sa nu afecteze imaginea Romaniei, dar sunt mai mult acuzatii, dosare deschise, daca unul din dosare devine realitate sau are influente asupra imaginii, pe plan extern reprezinta Romania si imaginea Romaniei poate fi afectata', a mai zis Dancila.