Rasturnare de situație in cazul monitorizarii Romaniei de catre Consiliul Europei / Iulian Bulai (USR): Procedura vizeaza de fapt acțiunile fostelor guverne PSD

Deputatul Iulian Bulai (USR), membru în Delegația României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO ca procedura de verificare a Romaniei, declansata in sedinta de azi a comisiei de monitorizare, sedinta la care deputatul a participat, nu are nicio legatura cu decizia Guvernului Ludovic Orban de a-si angaja raspunderea pe schimbarea legislatiei electorale in sensul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, asa cum a declarat senatorul Titus Corlatean (PSD), ci se refera la modificarile la legile justitiei pe care le-au promovat fostele guvernari PSD-iste. Potrivit lui Bulai, verificarea Romaniei a fost de fapt demarata in primavara anului trecut si se referea la demersurile fostei puteri de la Bucuresti, dar a fost inghetata din cauza unui litigiu cu Franta, iar acum doar s-a deblocat ce trebuia sa aiba loc anul trecut:

„Sunt trei feluri de a supraveghea comportamentul tarilor membre in chestiuni de stat de drept, democratie si drepturilor omului. Monitorizare in cazul tarilor care au mari probleme, precum Azerbaidjan, Turcia. Unele sunt in post-monitorizare, ca Albania si Macedonia de Nord. Daca exista abuzuri imediate exista a treia procedura care se numeste revizuire periodica. Romania a fost inclusa in primavara trecuta pentru o revizuire periodica datorita abuzurilor PSD.

Alaturi de Romania au mai fost votate pentru revizuire alte trei tari, Malta, Spania si Franta. Franta a contestat votul comisiei, era speta jandarmilor care au actionat impotriva vestelor galbene. Si pentru ca exista litigiul acesta cu Franta s-a suspendat revizuirea perioadica pana la anumite clarificari. Azi am avut in cadrul comisiei un raport detaliat asupra abuzurilor din Malta, raportorii au prezentat concluzii. In acest context, presedintele comisiei a propus dezghetarea revizuirilor.

Dl Corlatean a luat cuvantul si a spus ca este nevoie de un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pe modificarea legilor electorale. Am intervenit in comisie si am spus ca este vorba de modificari care presupun extinderea unor drepturi, nu limitarea lor.

Dupa ce am avut dezbaterea s-a supus la vot dezghetarea procedurii de revizuire perioadica pentru cele 4 tari, printre care si Romania, dar nu pentru ca a solicitat dl Corlatean si nu din cauza anuntului premierului Ludovic Orban, ci pentru ca Malta este intr-o situatie dificila. Nu este declansata revizuirea perioadica datorita deciziei de azi a Guvernului Orban. Ea s-a aprobat in cazul Romaniei in primavara anului trecut in legatura cu schimbarile legislative din tara pe chestiunile justitiei. In concluzie, Romania este parte a acestui proces pentru ce a facut guvernul PSD ani de zile. Nu are treaba cu Guvernul Orban, nu are nicio legatura cu ce se intampla acum in Romania”, a declarat deputatul Iulian Bulai (USR) pentru STIRIPESURSE.RO.

