RASTURNARE de situație in scandalul legat de procesul fraților Micula: lovitura grea pentru Florin Cițu

PSD și PNL se bat pentru a-și asuma paternitatea victoriei statului român în procesul cu frații Micula. Florin Cîțu a spus că PSD este de vină pentru procesul pierdut în primă instanță și asumă victoria din apel. În schimb, senatorul PSD, Robert Cazanciuc îi transmite că procesul prin care România a pierdut fusese inițiat de Guvernul liberal condus de Călin Popescu Tăriceanu.

Citește și: VIDEO Râzi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților USR la Consiliul General al Capitalei, se prezintă ca 'Mica Sirenă, cam oligofrenă'

”Domnule Cîțu, mai usor cu pianul pe scări!

Procesul prin care România a stopat pretentiile de 2,4 miliarde euro ale fraților Micula a fost demarat in 2014 de guvernul PSD, iar cel prin care domnul Cîțu a plătit acelorași frați 900 de milioane de lei, in decembrie anul trecut, fără a epuiza toate căile de contestare, mărind astfel artificial deficitul bugetar, a fost demarat de guvernul PNL in 2007!”, scrie Robert Cazanciuc.