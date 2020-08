Rasturnare de situație - Mircea Miclea: N-am dat acele declarații despre Klaus Iohannis

Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, susține că el n-a făcut afirmații jignitoare la adresa președintelui Klaus Iohannis și îi acuză pe jurnaliștii România TV că au făcut o compilație de declarații on the record și off the record pentru a ajunge la concluzia dorită.

“Să fie foarte clar: nu am dat niciodată un interviu în exclusivitate la România TV, deci nici aceste declarații nu le-am dat la România TV. ‘Interviul’ este o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context. Regret că s-a ajuns la o astfel de interpretare”, a declarat pentru Edupedu.ro fostul ministru al Educației Mircea Miclea.