RASTURNARE DE SITUAȚIE Victor Ponta il ABANDONEAZA pe Mihai Tudose: A anunțat numele unui ALT PREMIER - VIDEO

Victor Ponta a anunțat, oficial, că Mihai Tudose, cel care declara că este gata să fie, din nou, premierul României, nu este propunerea partidului său pentru portofoliul de la Palatul Victoria în cazul în care viitoarea moțiune de cenzură împotriva echipei conduse de Viorica Dăncilă va trece în Parlament.

Ponta consideră că viitorul executiv nu trebuie să fie unul anti-PSD.

”Nu am negociat cu PNL, nici nu am avut când, eu am fost la Bruxelles. Noi am făcut o propunere în persoana lui Sorin Câmpeanu. Și PNL, și cei de la ALDE, au lucrat foarte bine cu el. Noi am făcut o propunere serioasă și greu de combătut. Nu spunem că dacă nu e el propus, ne supărăm. Vrem un guvern cu toată lumea care vrea. Cine nu, nu îi obligăm. Nu facem un guvern anti-PSD. Facem un guvern pentru un an și jumătate care să rezolve toate problemele cu care se confruntă România.”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Citește și: Luptă acerbă la vârful PNL: Rareș Bogdan simte nevoia să aibă reflectoarele asupra lui.Un partid cu doi lideri înseamnă conflicte interne .