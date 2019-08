Rasturnare de situatie in cazul Caracal. Gheorghe Dinca, la detectorul de minciuni

Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, va fi dus la detectorul de minciuni. Expertii criminologi pregatesc setul de intrabari esentiale pentru a stabili cate minciuni a spus Dinca, dar si cateva victime ar avea. De asemenea, in urma ultemelor analize, sangele gasit ar apartine Luizei Melencu, aceasta fiind prima dovada a faptului ca adolescenta a ajuns in lui Gheorghe Dinca. In cadrul anchetei, Gheorghe Dinca ar fi recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand ar fi surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-ar fi incinerat corpul, iar cu privire la cea de-a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, procurorii au stabilit ca exista indicii ca incu ...