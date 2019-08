Rasturnare de situatie in cazul Ioanei Filimon. Ce s-a intamplat cu vedeta, dupa ce ieri ar fi trebuit sa se intoarca in Romania

Rasturnare de situatie in cazul Ioanei Filimon, vedeta despre care Spynews a anuntat, luni, in exclusivitate, ca a fost sechestrata de iubit in Turcia. Avem informatii de ultima ora despre aceasta, dupa ce prietenii sai nu mai stiau nimic de ea de cateva ore.

Ioana Filimon a aparut

Desi iubitul a filmat-o luni in timp ce isi facea bagajele, iar apoi o ducea, aparent, spre aeroport, iata ca romanca nu a ajuns in tara ieri, asa cum era de asteptat, ci ar urma sa ajunga astazi.

Prietenii au trimis Politia dupa Ioana Filimon

Ingrijorati de situatia in care se afla vedeta, prietenii au trimis Politia acasa la cei doi, pentru a afla ce se inampla cu buna lor prietena si daca aceasta este bine.

Spynews a aflat ca Ioana Filimon ar urma sa ajunga astazi in Romania, dupa ce prietenii ei au reusit, intr-un final, sa ia legatura cu ea. In plus, vedeta si iubitul au dat si declaratii la Politie, dupa ce aceasta a anuntat ca ar fi tinuta sechestrata de catre iubit in Turcia.

Curios este faptul ca imaginile prezentate de iubitul acesteia, luni, dadeau de inteles ca aceasta ar urma sa ajunga la aeroport, mai ales ca el daduse de inteles ca este suparat pentru ca aceasta ar urma sa-l paraseasca. Un lucru este cert, insa. Ioana Filimo ar trebui sa ajunga astazi in tara.

Cine este iubitul Ioanei Filimon

Iubitul Ioanei este o figura controversata, care nu este la prima cucerire de origine romana. A fost chiar logodit cu Otilia Bilionera! Detine o adevarata mini gradina zoologica, fiind mandrul proprietar al unor animale exotice si periculoase. In urma cu cativa ani, iubitul Ioanei Filimon a ajuns „la cutite” cu politistii, fiind protagonistul unui moment controversat. Afaceristul turc a fost arestat, iar acest moment a fost intens dezbatut in media tarii dincolo de Marea Neagra.

