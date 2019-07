Rasturnare de situatie in cazul Madalinei, fata gasita moarta in Vama Veche! „S-a anulat inmormantarea pentru ca ea are urme de violenta”

Politistii continua ancheta in cazuil Madalinei, fata gasita moarta in Vama Veche! Pe trupul ei au fost descoperite urme de violenta, iar inmormantarea a fost anulata.

Turistii din Vama Veche au gasit in urma cu doar cateva zile, cadavrul unei tinere. Maadalina era originara din Darabani, judetul Constanta, si si era angajata la un hotel. Duminica noaptea a petrecut cu mai multi prieteni si a intrat sa faca o baie in mare. Din pacate, aceasta nu s-a mai intors din apa.

Rasturnare de situatie in cazul Madalinei

Familia Madalinei se pregatea de inmormantare, insa anchetatorii cred ca fata de 19 ani ar fi putut fi ucisa. Evenimentul a fost anulat dupa ce pe trupul ei au fost gasite mai multe urme de violenta.

„S-a anulat inmormantarea pentru ca ea are urme de violenta pe tot corpul. Au venit politistii la criminalistica si au spus sa anuleze pentru reluarea autopsiei si pentru alte probe. Au gasit trei suspecti de crima care acum se afla in arest. In presa si in ancheta de la morga s-a spus ca nu prezinta nicio urma de violenta si ea este vanata toata", a scris o ruda de-ale Madalinei, pe Facebook.

