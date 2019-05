Rasturnare de situatie in cazul mortii celebrului creator de moda Razvan Ciobanu. Iata ce sustine un martor: A fost urmarit...

razvan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un martor cheie ar putea rasturna toata ancheta mortii celebrului creator de moda Razvan Ciobanu. Acesta spune ca designer-ul a fost urmarit, atacat si ucis de mai multi indivizi, aflati in trei masini. La testele rapide, medicii legisti au descoperit prezenta a cinci droguri in corpul acestuia. Intre timp, politistii sunt nevoiti sa deschida o ancheta paralela, pentru a stabili daca probele de la fata locului au fost distruse chiar din nepriceperea colegilor lor. Anchetatorii nu exclud inca ipoteza crimei. Mai ales dupa ultimele declaratii ale unui barbat care ar fi fost martorul accidentului. Acesta spune ca a auzit impactul mortal in jurul orei 4 dimineata, iar apoi ar fi vazut mai multe persoane langa masin ...