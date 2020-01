Rasturnare de situatie in cazul sotiei-vulpita

Noi detalii au iesit la iveala in cazul sotilor Viorel si Veronica. Dupa ce sotia tinerica a spus ca vrea sa divorteze de el, acum Viorel a avut parte de o noua lovitura: se pare ca fiica de doi ani, pe care pana acum a crezut-o a lui, ar avea alt tata.

In emisiunea Acces Direct a intervenit si un alt barbat, care spune ca el este, de fapt, tatal micutei de doi ani. Chiar Veronica a fost cea care l-a anuntat ca el este parintele fiicei ei, insa in momentul in care a aflat, barbatul in cauza nu a vrut sa auda de copil. Veronica nu si-a facut, insa, probleme, si l-a anuntat ca il va minti pe Viorel ca este copilul lui.

''Am avut o relatie cu ea si mi-a zis ca a ramas insarcinata. Si i-am zis: "Cu cine ai ramas, cu mine sau cu el?" "Nu, am ramas cu tine!". N-am crezut-o, ca stiam ca mai e si cu sotul ei, mai e si cu alti oameni. I-am zis: "Nu cred ca esti (n.r. insarcinata) cu mine." "Nu, ca cu tine am ramas!" "Da-l afara, daca stii ca esti cu mine, ca eu nu am cum sa... sa raman cu tine, ca am si eu familie, poate ma impac cu sotia mea si... nu pot sa raman cu tine!" Mi-a zis: "Nu, ca il creste Viorel." I-am zis: "Fa ce vrei!", a spus barbatul care spune ca este tatal copilului Veronicai.

Mai mult decat atat, dupa ce a anuntat ca este insarcinata, Veronica nu a incetat sa se mai intalneasca cu barbatul care ar fi de fapt tatal fetitei sale, ci se vedea cu acesta de doua ori pe saptamana, dupa ce isi anunta familia ca merge la dentist.

Reactia Veronicai, dupa ce s-a aflat ca sotul ei nu ar fi tatal fetitei sale

Dupa ce barbatul care spune ca este tatal fetitei ei a facut dezvaluirile uluitoare, Veronica si-a sustinut ideea, marturisind ca Viorel este tatal copilui ei. Lui Viorel i s-a facut rau la auzul vestilor si spune ca nu stie ce sa mai creada.

Veronica este insarcinata din nou

In plus, Veronica a facut un test de sarcina, care a iesit pozitiv.

