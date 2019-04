Rasturnare de situatie in municipiul Iasi. Ii vizeaza pe toti soferii. Cand vor disparea cu adevarat masinile Euro 3 de pe strazile din oras

trafic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Situatie exploziva la varful municipiului Iasi • Sefii administratiei iesene au tinut sa clarifice lucrurile in ceea ce priveste interzicerea pe strazile din oras a masinilor cu norma ridicata de poluare • Masura va intra in vigoare abia peste doi ani si vizeaza doar o parte din autoturismele care circula in prezent prin municipiu • Doar soferii cu masini Euro 3 si sub aceasta norma vor fi afectati de decizie • Astfel, peste 40 de mii de soferi vor fi nevoiti sa-si schimbe masinile in urmatorii doi ani Iesenii care au autoturisme cu grad ridicat de poluare pot rasufla usurati. Sefii administratiei iesene au aratat ca nicio o masina nu va disparea prea curand de pe strazile orasului, a ...