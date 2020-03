Rasturnare de situatie: Secretarul de stat care a anuntat interzicerea demisiei medicilor anunta ca NU sustine masura

Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, cel care anunţa luni că medicilor le-ar putea fi intezis, prin ordonanţă militară, să demisioneze, declară marţi seara că nu susţine o asemenea măsură.

"Mai degrabă aş fi de acord cu o decizie de tip militar in a trimite medici sa lucreze in anumite zone. Să luăm decizia sa mutam un medic dintr-o zona in alta. A-i impiedica demisia printr-o decizie militara mi se pare o masura exagerata", a declarat Moldovan la România TV.