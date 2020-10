Rata de infectare de 1,81 la mia de locuitori in orasul Pucioasa. Autoritatile au instituit mai multe restrictii, masca este obligatorie in spatiile deschise

Restaurantele, cafenelele care functioneaza in spatii inchise si salile de jocuri de noroc isi suspenda activitatea pe raza orasului Pucioasa din judetul Dambovita, masura fiind luata in contextul in care in localitate se inregistreaza o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 1,81 la o mie de locuitori.