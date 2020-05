Rata mortalitatii a fost mai mica in Franta decat in anii trecuti, cu tot cu pandemia de coronavirus

Rata mortalitatii inregistrata in Franta intre 1 mai si 18 mai a fost cu sase procente mai mica decat in aceeasi perioada a anului trecut si cu un procent sub rata perioadei echivalente din 2018, in pofida epidemiei de COVID-19, a anuntat vineri Institutul National de Statistica si Studii Economice (INSEE) din aceasta tara, informeaza Reuters.