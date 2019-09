Rata somajului inregistrat in evidentele ANOFM a scazut in iulie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,01% la sfarsitul lunii iulie, cu 0,49 puncte procentuale (pp) sub valoarea inregistrata la finele aceleiasi luni a anului 2018, potrivit datelor transmise astazi de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Fata de luna anterioara, s-a inregistrat o crestere cu 0,06 pp, tendinta usor ascendenta a ratei somajului fiind influentata de inregistrarea absolventilor unitatilor de invatamant in evidentele ANOFM. Rectificarea bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial ”Numarul total de someri inregistrati la finele lunii iulie, de 262.044 persoane, a crescut cu 4.461 persoane fata de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul somerilor, 44.492 au fos ...