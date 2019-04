RATC Constanta va reintroduce in circulatie linia turistica CiTy TOUR (autobuze etajate) in minivacanta de Paste si 1 mai

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că în mini vacanța 26 aprilie – 05 mai 2019 se va reintroduce în circulație linia turistică CiTy TOUR (autobuze etajate), pe același traseu ca în anul precedent, pe principiul Hop On / Hop Off, astfel:Gară CFR – Piața Far – Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) – Cuibul Reginei (incinta Port) – Portul Turistic Tomis – bd. Elisabeta - str. Termele Romane – str. Negru Vodă - str. Mircea cel Batrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Stațiunea Mamaia.Program de circulație :- Plecare din Gara CFR: 10:00 -18:00- Plecare din Caraiman - Mamaia: 10:12 – 17:12Autobuzele CiTy TOUR includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariu, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altelele, pe care vă invităm să le descoperiți.Toate aceste atracţii turistice sunt disponibile pe orice telefon prin aplicaţia „CiTy TOUR Constanța”. Ca noutate, începând de anul acesta aplicația „CiTy TOUR Constanța” se poate instala și pe telefoanele cu sistem de operare iOS.Tarifele pentru linia turistică rămân neschimbate:- 3 lei – un tur- 5 lei – hop on / hop offSursa foto: RATC Constanța