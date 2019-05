Razboi al acuzațiilor intre PSD și PNL, pe Facebook. Vasilescu: PNL ne anunța ca vor taia salarii și vor da afara bugetari cand vor veni la guvernare

Purtătorul de cuvânt al PSD acuză PNL că va tăia salarii și va da afară 500.000 bugetari dacă partidul va ajunge la guvernare, făcând referire la declarații de anul trecut ale lui Ludovic Orban, în care liderul PNL a afirmat că salariile bugetarilor nu ar trebui să fie majorate înainte ca salariile din mediul privat să crească.

"Este exact ce va spuneam: ne anunta, cu subiect si predicat, ca vor taia salarii si vor da afara 500000 de bugetari (vezi si postarile lui Florian Câțu) si ne-a avertizat, anul trecut, insusi Orban ca, primul lucru pe care il va face PNL cand va veni la guvernare, va fi sa abroge legea salarizarii. Unde are domnul Orban o fractura de logica cand spune ca salariile bugetarilor nu mai trebuie sa creasca, fiindca cele din mediul privat sunt mai mici? Ani la rand salariile la stat au fost mici, iar cele din privat la fel de mici. Romania era cautata pentru forta de munca ieftina. Asa am ramas fara 4 milioane de cetateni care au plecat acolo unde munca se plateste la adevarata valoare. Faptul ca guvernarea PSD-ALDE a votat legea salarizarii despre care opozitia mintea cu nerusinare ca prevede cresteri salariale infime, iar acum ne spune ca sunt prea mari, a fortat mediul privat sa creasca salariile, cu atat mai mult cu cat deficitul de forta de munca e urias. In acelasi timp, s-a majorat salariul minim de la 1250 lei la 2080 lei pentru cei fara studii superioare, 2350 lei pentru cei cu studii superioare, 3000 lei pentru cei care lucreaza in constructii, adica cel mai afectat sector de exodul fortei de muncă", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ieri, purtatorul de cuvant al PNL acuza PSD de fake news, în contextul în care social-democrații susțin că odată cu înlocuirea ROBOR ratele românilor ar urma să scadă.