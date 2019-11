Razboi deschis la Rapid intre primarul Sectorului 1 și acționarul Victor Anghelescu: Galeria a intervenit pentru salvarea lui Daniel Pancu

Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, și acționarul principal al Rapidului, Victor Angelescu, trag de club, fiecare încearcă să-l înlăture pe celălalt și să conducă singur, potrivit gsp.ro.

Antrenorul Daniel Pancu, un aliat al acționarului, a devenit dușmanul primarului, care amenință cu oprirea finanțării din cauza declarațiilor tehnicianului.

Rapid nu va juca în aceasta etapă, întrucât giuleștenii aveau programat meciul cu Daco-Getica București, echipă care s-a retras din campionat

Rapid a depășit forma slabă, a câștigat trei meciuri la rând și s-a apropiat de locurile care aduc promovarea, însă parcursul tot mai bun ascunde o criză mai gravă decât aceea a rezultatelor.

Clubul a devenit teren pentru un "război civil", două conduceri care activau în paralel luptă între ele și fiecare speră că va scăpa de cealaltă.

"ÎL DĂM AFARĂ ȘI-L PUNEM PE LUCESCU!"

O tabără: primarul sectorului 1, Dan Tudorache, plus Ovidiu Burcă și Andrei Nicolescu. Altă tabără: Victor Angelescu, acționarul principal, și antrenorul Daniel Pancu. Tehnicianul a optat pentru Angelescu după ce Victor a funcționat ca un gardian pentru el, a fost singurul din conducere care i-a ținut partea lui Pancu în momentul în care primarul a încercat să-l demită.

Daniel a fost ca și dat afară după eșecul cu Snagov, 2-3, dar opoziția lui Angelescu și implicarea suporterilor l-au menținut în funcție. Tudorache transmisese în club că avea și înlocuitorii pregătiți.

Anamaria Prodan încerca să-l impună pe Dan Alexa "principal", însă primarul promitea să nu fie nevoie de "Chirurg": "Va fi instalat Mircea Lucescu director tehnic, cu un asistent dintre antrenorii tineri". "Corsicanu'" și "Bocciu'", liderii galeriei, au intervenit decisiv și au anulat înlăturarea lui Pancone.

Echipa a început să câștige pe linie din acel moment și a redevenit o favorită la promovare, ceea ce nu e de ajuns ca să stingă focul războiului.

LE TAIE CONDUCTA

Primarul a revenit, de data asta cu o amenințare. "Până în ianuarie n-o să mai intre niciun ban în club! De acum încolo, să plătească Pancu salariile!", le-a transmis oficialilor clubului.

Tudorache s-ar baza pe faptul că finanțarea pentru următoarele două luni provenea de la un sponsor pe care l-ar fi convins el să investească la Rapid. Acum s-a supărat și amenință cu dispariția sponsorului, deci și a banilor.

Tudorache s-a enervat din cauza comentariilor lui Pancu de după victoria cu UTA, 2-0: "Primarii și politicul, în general, au stricat fotbalul românesc! Ăștia au stricat fotbalul, d-aia nu ne calificăm nicăieri, fiindcă intervin ei! Ei să se ocupe de infrastructură, să existe stadioane frumoase și terenuri bune, dar atât!".

Daniel îl mai atacase pe primar din cauza încercării acestuia de a-l da afară: "Nu cred că Tudorache știe când e ofsaid!". Demiterea lui Pancu și înlăturarea din acționariat a lui Angelescu au devenit mizele lui Tudorache și ale aliaților lui.

"E CONSPIRAȚIONIST ȘI FATALIST!"

Ovidiu Burcă și Andrei Nicolescu sunt doi oficiali ai clubului apropiați de primarul Tudorache. Burcă, fost fotbalist la Dinamo, la Timișoara și la Rapid, l-a criticat pe Pancu ieri dimineață la GSP Live: "M-a surprins declarația lui Daniel despre primar, a fost inoportună. Astfel de declarații nu sunt bune pentru cariera viitoare a antrenorului Pancu. El are calități fantastice și sunt ferm convins că are capacitatea de a ajunge un mare antrenor, numai că un mare antrenor înseamnă mai mult decât a conduce 25 de jucători. Înseamnă să gestionezi presa, acționarii, conducerea, sponsorii. Daniel mai are multe de învățat la acest capitol. Nu îl urechez, încerc să-l ajut să-și găsească echilibrul. Îl pot suspecta pe Pancu de multe lucruri, dar nu că n-ar fi inteligent. Îi reproșez că e conspiraționist și fatalist!".

"NEUTRUL" MANEA E ȘI EL ANTI-PANCU

Antrenorul mai are un dușman în club în afara taberei primarului: Florin Manea. Directorul sportiv a ajuns în conducerea Rapidului datorită insistenței suporterilor, ei au cerut angajarea fiului lui Nicolae Manea, o legendă a vișiniilor. Florin e certat cu Pancu, a cerut și el recent demiterea antrenorului.

Compromitem toate șansele de promovare dacă nu-l dăm afară acum!", le-a transmis colegilor din conducere după eșecul cu Snagov. Burcă e chiar mai agresiv cu Manea decât este când se referă la Pancu: "Nu ascund faptul că relația dintre Daniel și Florin nu e extraordinară. Eu am fost primul care a avut dubii în legătură cu personajul Florin Manea, dar am luat totuși decizia să-l aducem lângă noi. Manea vorbește mult, de multe ori pe lângă subiect. El nici nu vine la 9 la birou, fiindcă îi place să doarmă mult. Are și un trecut tumultuos, pe care și-l asumă. Are însă capacitatea de a găsi jucători pe care noi nu i-am descoperi fără ajutorul lui".