Razboi in culise la Antena 1! Ce rivala din showbiz i-a suflat postul de prezentatoare Adelinei Pestritu

Ca daca nu ar fi, nu s-ar povesti. Antena 1, sau Adelina Pestritu, a ajuns in impas, din cauza entuziasmului. Ce rivala din showbiz i-a suflat postul de gazda a emisiunii ”Mireasa”?

Razboi pe ”Mireasa” de la Antena 1. Adelina Pestritu, detronata de o rivala din showbiz

Emisiunea matrimoniala ”Mireasa pentru fiul meu” revine pe micile ecrane, insa sub numele de ”Mireasa”. Initial, primele zvonuri aduceau trei nume in prim plan pentru a fi gazda concursului: Gabriela Cristea, Diana Munteanu si Paula Chirila. In urma cu cateva zile, Adelina Pestritu ar fi contactat cativa oameni pentru a dat vestea ca ea va modera emisiunea. Informatia a ajuns rapid la urechile jurnalistilor, in speranta ca vedeta vinde ponturi elocvente.

Mai clar, la vremea cand Adelina se lauda in cercul de prieteni ca va fi prezentatoarea show-ului, aceasta era inca in tratative, fiind convinsa ca urmatorul pas ar fi fost semnarea contractului. Nu a fost sa fie asa, caci regulile trustului Antena 1, ori al oricarui alt post TV, sunt clare, iar de acest aspect se ocupa oamenii insarcinati, nu vedeta in cauza. Astfel, potrivit surselor Impact.ro, reprezentantii Antenei au decis ca lipsa de confidentialitate a brunetei nu serveste intereselor lor, drept urmare au ales pe altcineva.

”Astept cu nerabdare. Este ceva nou pentru mine”

Potrivit unui comunicat transmis de Antena 1, cea care va fi la carma emisiunii este Diana Dumitrescu. Dupa o lunga pauza din industrie, timp in care s-a casatorit si a adus pe lume un baiat, tanara actrita revine in forta pe micile ecrane. De altfel, ipostaza este una noua, Diana fiind pentru prima oara in rolul de moderator al unui reality show.

„Astept cu nerabdare si, trebuie sa recunosc, cu emotii, sa incepem filmarile pentru reality-show-ul Mireasa, pentru ca este ceva nou pentru mine, ceva ce n-am mai facut niciodata. Ma bucur ca Mireasa este un show live, pentru ca prefer genul acesta de emisiuni. Sunt mai pline de viata, autentice, in ele lumea te vede cu bune si cu rele, fara sa fie nimic cosmetizat”, spune Diana.

