Razboi intre Cumpanasu si avocatul familiei Luizei: " Nu-i mai ajunge familia Alexandrei, acum vrea sa se sprijine si pe familia Luizei"

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata din Diosti disparuta in 14 aprilie 2019, a sanctionat dur actiunea de duminica, 1 septembrie, a lui Alexandru Cumpanasu, care a anuntat ca va avea o discutie cu familia din Diosti, dupa ce s-a intalnit cu locuitorii din Dobrosloveni sub pretextul ca asteapta informatii despre clanurile specializate in trafic de persoane. Alexandru Cumpanasu, care a trecut deja la campania de strangere de semnaturi pentru a intra in cursa pentru fotoliul de presedinte al Romaniei, a fost aspru criticat de Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, acesta acuzandu-l ca „nu-i mai ajunge familia Alexandrei si se sprijina si pe familia Luizei&ldquo ...